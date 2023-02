Continuano i problemi della Sampdoria: non solo sul campo, con la squadra in zona retrocessione, ma anche e soprattutto a livello di bilanci. Entro il 16 febbraio, infatti, la società deve trovare un accordo con tutti i calciatori per ottenere il posticipo del pagamento di una delle tre mensilità che il club deve pagare relativamente al quarto trimestre del 2022. Per pagare tutti gli emolumenti il club avrebbe bisogno di 10-11 milioni di euro, cifra al momento non disponibile nonostante l'anticipo del credito da parte di diverse banche nell'ultimo periodo.