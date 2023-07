Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic e parecchi altri hanno resistito alla tentazione, ma Bryan Cristante non ha dubbi: in questo momento, davanti ad una proposta dall'Arabia Saudita direbbe no senza indugi. Intervistato da Il Messaggero, il centrocampista della Roma ha spiegato le sue ragioni: "In questo momento il calcio arabo non è paragonabile al nostro. Bisogna vedere come si evolve o se resta una questione legata a una sola estate. Oggi se mi offrissero di andarci, direi di no. Voglio competere qui. In avanti, chissà, è tutto da verificare".