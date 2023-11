Non c'è pace per la Roma: José Mourinho perderà infatti anche per le prossime due partite contro Lecce e Slavia Praga il terzino Leonardo Spinazzola, già costretto a saltare il match di San Siro con l'Inter per un problema muscolare. L'obiettivo dei capitolini è quello di ritrovarlo per il derby contro la Lazio, ma ad oggi la sua presenza nella stracittadina del 12 novembre è in bilico; il rientro potrebbe quindi slittare a dopo la sosta per le Nazionali.