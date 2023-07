Nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia parla così delle ambizioni degli azzurri, che si affacceranno in campionato da campioni in carica: "Il Napoli ha vinto il terzo scudetto 33 anni dopo il secondo - ha esordito -. Io ho vinto nel 2011 lo Scudetto e la Coppa di Francia dopo 52 anni uno e 55 l'altro, al Lille, quindi so che vincere in queste condizioni è meraviglioso. Siamo campioni d'Italia, dobbiamo farlo vedere in campo.

Devo lavorare già da subito sulla testa dei giocatori per mantenere il livello avuto l'anno scorso, un livello alto. Io so che rendimento possono avere, l'anno scorso hanno alzato l'asticella e quindi mi aspetto che l'asticella resti là", ha concluso.