Occhiali da fabbro e corazza d'acciaio, il Napoli continua irrefrenabile nella sua corsa verso lo Scudetto: anche l'Empoli di Paolo Zanetti è costretto a capitolare sotto i colpi dei partenopei, che si impongono per 2-0 al Castellani. Non c'è molta storia nel match, con la squadra di Luciano Spalletti che passa in vantaggio con l'autogol di Ardian Ismajli al 17esimo e trova il raddoppio con il solito Victor Osimhen, che al 28esimo timbra il cartellino per l'ottava partita in fila.