Christian Pulisic, neo acquisto del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dagli Stati Uniti. "Sono felice di essere al Milan, voglio dare tutto per questa squadra. Ho parlato con Pioli, è bastato poco per trasferirmi al Milan, mi sono bastate poche conversazioni - le sue parole -. L'ultimo anno al Chelsea non è andato bene per me. Non mi sarei immaginato di giocare in squadre come Chelsea e Milan da bambino. È speciale per me. Spero di poter dare tanto al Milan e vincere in questi anni".