La Fiorentina ha replicato duramente a Tuttosport, che stamane in prima pagina è uscito in edicola con il titolo provocatorio 'Che bello il Viola Park, l'ha pagato la Juve': "Mettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio con un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo - la posizione del club viola letta da Rossella Petrillo durante la trasmissione 'Buongiorno Viola Park' - Il nostro Presidente ha sempre sostenuto che non è giusto che i club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto alla Juventus (e non è l'unica) che comprano calciatori a cifre esose, pagano ingaggi altissimi e presentano poi bilanci clamorosamente in perdita.

Secondo noi mettere plusvalenze fittizie in bilancio, come emerso dalle sentenze non è come sostiene Tuttosport sostenere il sistema".