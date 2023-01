Vittoria pirotecnica quella ottenuta ieri dal Napoli contro la Juventus, caduta mortalmente sotto gli occhi dei migliaia di azzurri in estasi tra le mura del Maradona. A fine gara, il capitano della squadra di Spalletti, Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport tornando anche sul ko di Milano contro l'Inter: "Dobbiamo continuare a fare le cose fatte fin qui, stasera abbiamo fatto una grandissima partita ma dobbiamo proseguire così".

Cosa è cambiato rispetto a Milano?

"Abbiamo giocato al di sotto del nostro livello a San Siro ma una serata no dopo un mese e mezzo di stop ci può stare. Non siamo stati ad ascoltare i discorsi, ci siamo messi a lavorare, abbiamo ripreso il cammino e stasera abbiamo rimesso in campo tutte le nostre qualità".