Presentatosi per la prima volta in conferenza stampa a Milanello, conferenza di presentazione, il neo rossonero Samuel Chukwueze ha parlato delle aspettative stagionali con il suo Milan: "Per poter vincere lo Scudetto dovremo battere squadre come Juve e Inter ma sono qui per questo. Non sono venuto qua per guadagnare soldi ma per vincere trofei. La mia primissima priorità è vincere qualcosa, che sia lo Scudetto, la Champions o la Coppa Italia. Non mi importa come succederà ma voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan".