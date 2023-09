Si chiude con un pareggio a reti bianche la partita delle 12.30 della domenica di questa quarta giornata di Serie A. Alla Unipol Domus, termina 0-0 la sfida tra il Cagliari e l'Udinese, un punto che permette ad entrambe le squadre di muovere un po' la classifica arrivato al termine di un match con pochi sussulti, con la squadra di Claudio Ranieri che avrebbe meritato qualcosa in più. Cagliari che chiude in dieci uomini con l'espulsione nel recupero di Mateusz Wieteska. Appuntamento col primo successo stagionale rimandato sia per i sardi che per i friulani di Andrea Sottil.