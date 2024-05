Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli che può valere la qualificazione matematica alla prossima Champions League: "Match point Champions? Sì, perché no... Abbiamo scritto la storia di questo club e ora abbiamo la possibilità di andare in Champions. È importante come tutte le altre partite perché è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Dall'anno scorso al Napoli sono rimasti tutti tranne un cambio, affronteremo una squadra forte, dovremo utilizzare molto bene la palla".

Con Spalletti ieri che cosa vi siete detti?

"Tante cose, abbiamo parlato dei ragazzi qui che un giorno possono andare in nazionale, abbiamo parlato tanto di calcio, ho ascoltato tantissimo, è un grandissimo allenatore che è stato tanto tempo ad alto livello, sono tanto contento che è venuto da noi, spero che anche lui sia stato contento di venire e di parlare soprattutto di calcio".

Cosa non ha funzionato quest'anno del Napoli?

"Non ne he ho idea, io penso a come affrontarla, da fuori vedo che è una squadra forte".