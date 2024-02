Intervenuto in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Milan, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così delle condizioni fisiche del difensore Giorgio Scalvini, alle prese con un problema a una spalla: “La spalla è uscita e rientrata, vedremo domani. Il Milan è una grande squadra, con valori molto alti e ci hanno messo in difficoltà. Nelle altre partite con loro non avevamo questo tipo di difficoltà, mentre stasera abbiamo subito la loro forza. Poi con i denti abbiamo portato via questo punto che fa classifica, però davanti avevamo una squadra forte”.

Sul calendario congestionato: “C’è anche la semifinale di Coppa Italia. Abbiamo tantissime partite ora: c'è un bel fiocchettino che c'è stato confezionato e dobbiamo pensare partita per partita. Faccio fatica a fare previsioni”, ha concluso.