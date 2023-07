Al termine dell'amichevole giocata questo pomeriggio, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell'attuale sessione di calciomercato: "È un mercato bloccato e condizionato dalle date fuori luogo, non in linea con le esigenze degli allenatori. È tutto un chiacchericcio continuo. Siamo qui con un gruppo del quale non sapremo chi alleneremo. Nel mio mondo ideale il mercato finisce il 31 luglio".

Su Hojlund: "Anche se fissiamo una data, metti il 15 agosto, il mercato non è finito, se arriva un’offerta indecente dopo decide la società, il giocatore. Io come data metterei 31 luglio ma realisticamente non c’è possibilità di metterla, anche Højlund l’anno scorso è stato così, è tutto aleatorio”.