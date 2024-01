Dopo le aggiunte di Filippo Terracciano e Matteo Gabbia, il Milan opera anche in uscita nella corrente sessione del mercato di gennaio cedendo Rade Krunic al Fenerbahçe in prestito con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. "Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura", si legge in calce al comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi.

L'ex Empoli raggiunge in Turchia l'ex interista Edin Dzeko e Leonardo Bonucci, appena annunciato come nuovo giocatore del Fener.