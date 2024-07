È notizia di ieri il no pronunciato dal Nantes alla proposta da 12 milioni di euro avanzata dall'Inter per il giovane difensore Nathan Zézé. L'aver respinto l'offerta del club nerazzurro fa parte di una strategia ben precisa per il ragazzo da parte del club della Loira. Il CEO dei gialloverdi Franck Kita, infatti, secondo But! Football Club sarebbe disposto a privarsi di Zézé, giocatore che ha un contratto fino al 2028 e nel quale crede moltissimo, soltanto davanti alla classica proposta indecente. Anche nel tentativo di vedere il prezzo del giocatore aumentare notevolmente.

