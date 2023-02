Dagli studi di 'Sky Calcio - L'originale' Walter Zenga, storico portiere nerazzurro, ha svelato le sue impressioni sul derby di scena stasera a San Siro: "In questo momento l’Inter è chiaramente favorita rispetto al Milan, stando agli ultimi risultati e alle ultime prestazioni". Pioli pensa a Messias come interno di centrocampo: "A Crotone per un anno ha giocato in quella posizione e ha fatto anche bene", il parere dell'ex Uomo Ragno.