Durante l'intervista rilasciata a ESPN, Javier Zanetti ha speso parole al miele per Valentin Carboni, fantasista classe 2005 che otto giorni fa è tornato in anticipo all'Inter dopo appena sei mesi in prestito all'Olympique Mariglia: "Purtroppo ha avuto questo infortunio al ginocchio da cui si sta riprendendo, ora è di nuovo con noi - la premessa di Pupi -. La prima cosa che deve fare è riprendersi nel miglior modo possibile e sono sicuro che tornerà più forte di prima. Stiamo parlando di un giocatore differente, questa cosa si vedeva già quando giocava nelle giovanili. Gli auguro sinceramente un grande futuro con la Nazionale argentina, merita di avere questo tipo di possibilità. Parliamo di un ragazzo che non può che fare bene con l'Inter e con la Nazionale".

