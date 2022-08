Ai taccuini de Il Fatto Quotidiano, Alberto Zaccheroni, ex tecnico dell'Inter nella stagione 2003-2004, ha ricordato il suo rapporto con Adriano, raccontando alcuni aneddoti dei suoi trascorsi in nerazzurro: "Uno con cui ho avuto problemi è, e lo dico con rammarico, Adriano, ragazzo stupendo, ancora ci sentiamo. Arrivava tardi, era imprevedibile, sempre con una scusa: un giorno aveva forato la macchina, un altro lo aveva fermato la polizia. Una mattina si presenta con Oba Oba Martins e dopo l'inizio degli allenamenti. Mi fermo. Li guardo. Li raggiungo e con calma gli spiego che per quel giorno erano liberi. Di tornare l'indomani: Adriano è scoppiato in lacrime. Adriano si è sprecato. Se ci penso ancora mi dispiace, poteva vincere da solo le partite e io di attaccanti forti ne ho visti e allenati, penso a Bierhoff, Sheva, Vieri, Crespo: come lui nessuno. Se riflettevo sulla sua carriera? Per forza e mica solo con Adriano. Come si può buttare via delle doti così?".