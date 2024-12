Emiliano Viviano non scommette su Josep Martinez futuro portiere titolare dell'Inter. Questo il pensiero dell'ex numero uno di Ascoli, Bologna e Spal ai microfoni di TVPlay: "Martinez è un ottimo portiere, mi piace sia come gioca coi piedi. Ma non credo che l'Inter punti su di lui nel caso domani dovesse smettere Yann Sommer, poimagari mi sbaglio. Però in giro le occasioni ci sono e hanno un dirigente che a trovare le occasioni è bravo".

Ma su chi andrebbe Viviano? "Io andrei su Gigio Donnarumma, è scontato, ma non credo ci vadano... Bisogna vedere cosa vogliono fare e le scadenze di contratto. Non so come sia messa gente come Jan Oblak o Thibault Courtois; bisogna vedere se l'idea è prendere un profilo del genere".

