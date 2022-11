Intervenuto al solito salotto di ex interisti per la 'Bobo TV', in diretta live su Twitch, Christian Vieri ha detto la sua su Juventus-Inter alle porte: "Sono sfide che tutti i giocatori vorrebbero giocare, tutto il mondo ti guarda e lo stadio sarà pieno. Massimo Moratti poi la caricava particolarmente quella sfida: era alla Pinetina ogni settimana, se di norma fumava venti pacchetti di sigarette a settimana, in quella di Inter-Juve ne fumava cento. Per lo Scudetto può succedere di tutto. Il Napoli viaggia, c'è anche il Milan e l'Inter sta andando a un ritmo importante: da un mese e mezzo si vede che sta giocando bene, è agli ottavi di Champions e la vedo lottare per il titolo".