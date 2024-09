Dopo il poker rifilato all'esordio in Youth League dalla sua Inter al Manchester City, mister Zanchetta si è concesso ai microfoni di FcInternews.it: "La soddisfazione è tanta, era una partite difficile in un ambiente stupendo. Era la prima nella competizione, poteva starci anche un po' di emozione. Non era per niente facile, contro avevamo una squadra fortissima. Hanno qualità e una fisicità difficile da contrastare. Tutto questo ci dà grande forza e soddisfazione per andare avanti".

Cosa prova nel vedere una struttura sportiva così?

"In Italia ce le sogniamo purtroppo. Quando vedi questi livelli capisci che diventa difficile competere tante volte. Noi siamo però già fortunati, siamo in una realtà grande e speciale. Non ci lamentiamo troppo".

Cambia ora l'approccio alla competizione dopo una vittoria così? Cosa può dare al campionato una prova del genere?

"Non sapevamo cosa ci aspettava oggi. I livelli di attenzione e di energia si alzano in Europa, è una bella prova per i ragazzi. Ora dobbiamo alzare il livello in campionato, non è iniziato male ma questa partita ci deve dare consapevolezza. I miei sono ragazzi, non adulti, a volte ci sono picchi negativi e altri positivi. Bello il risultato, ci attende però un bel percorso. Dobbiamo lavorare sulla crescita dei nostri ragazzi, dobbiamo alzare il loro livello".

Come è cambiato il settore giovanile dell'Inter dopo l'arrivo di Tarantino?

"Non mette alcuna pressione, questo è un bene perché si può lavorare con tranquillità. Dalla Primavera dell'Inter si aspettano i risultati, ma è importante anche la crescita. Questo è l'obiettivo che abbiamo in testa".

A che livello sono Thiago Romano, Alex Perez, Topalovic?

"Sono giocatori che arrivano da altri Paesi, hanno bisogno di tempo. Sono stati impiegati il giusto, Alex Perez arrivava da un infortunio serio. Thiago Romano avrà lo spazio che merita, ha qualità importanti".