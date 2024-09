Seduta di allenamento mattutina per l'Inter in vista dell'esordio in casa in questa nuova edizione della Champions League, domani sera contro la Stella Rossa di Belgrado. I nerazzurri, agli ordini di Simone Inzaghi, si stanno ancora allenando al BPer Training Centre. Tutti presenti in gruppo a parte Tajon Buchanan e Nicolò Barella, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Alle 15 la conferenza stampa pre-partita.

A seguire le immagini da Appiano Gentile, raccolte dall'inviato Simone Togna.