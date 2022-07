Dopo un’ora di meeting, si chiude con il sorriso l’incontro tra Renzo Contratto e l’Inter. Intesa trovata tra le parti e definito il tutto: Zinho Vanheusden sarà presto un nuovo giocatore dell’AZ Alkmaar. L’agente, all’uscita dall’HQ nerazzurro non ha rilasciato dichiarazioni, ma secondo quanto appurato dalla redazione di FcInterNews.it è arrivata la stretta di mano definitiva e il difensore centrale si trasferirà al club militante in Eredivisie in prestito con diritto di riscatto.