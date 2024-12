Il salto di qualità sta arrivando. Che sia la stagione della consacrazione per Francesco Pio Esposito? Il classe 2005 anche oggi ha lanciato lo Spezia nella gara del Ceravolo contro il Catanzaro, mettendo a segno un gol bellissimo tra protezione del pallone e scarica potentissima che ha trafitto Fulignati. Gol di notevole fattura e importantissimo in chiave classifica perché gli aquilotti ora hanno agguantato il Pisa al secondo posto della classifica di B alle spalle della capolista Sassuolo. Pio Esposito è il riferimento offensivo imprescindibile per la squadra di D'Angelo. Dopo la scorsa stagione in collaudo, ora si è preso le chiavi della responsabilità dei bomber, sta crescendo sul piano della partecipazione al gioco e pensa già al prossimo gol. Con la A nel mirino.

Bellissimo gol di Pio Esposito

