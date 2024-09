Nel corso dell'intervista rilasciata a margine dell'evento di Technogym, a Marco Materazzi è stato chiesto il perché delle frequenti punzecchiature a distanza con Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni. E la risposta dell'ex difensore dell'Inter è stata perfettamente in linea con il personaggio: "Non c'è niente tra di noi, mi meraviglia il fatto che in quei tre anni siamo andati d'accordo...".