Maicon, indimenticabile eroe del Triplete nerazzurro, ha lanciato in questi giorni la sua moneta esclusiva M13 COIN sulla piattaforma Idols che mette in palio alcuni premi ed esperienze incredibili da vivere con l'ex terzino brasiliano dell'Inter.

Per i primi 3 acquirenti in palio c'è una maglia ufficiale dell'Inter, un pallone della Champions League e una scarpa utilizzata dal Colosso nella sua carriera. L'appuntamento è fissato a lunedì 30 settembre, è possibile entrare in questo gruppo Whatsapp (CLICCA QUI). La spesa minima è di 200 reais, equivalenti a circa 33 euro.

Dopo aver acquistato la moneta c'è la possibilità anche di gareggiare per prendere parte ad una speciale iniziativa, ovvero quella di assistere al derby d'Italia contro la Juventus a San Siro proprio con Maicon. In palio anche una cena con il brasiliano, 2 biglietti omaggio vip e la possibilità di visitare il centro di allenamento nerazzurro.

Qui la presentazione del progetto da parte di Maicon: