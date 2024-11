Da qualche minuto, l'Inter ha lasciato la stazione di Rho Fiera per raggiungere Firenze, dove domani sarà impegnata contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Ad accogliere i nerazzurri, oltre al consueto manipolo di fans, c'era anche una delegazione di duecento tifosi della Curva Nord, che nei giorni scorsi ha protestato contro la Viola per il prezzo dei biglietti del settore ospiti, per salutare la squadra e incitarla in vista del delicato incontro coi gigliati. Gli ultras hanno esposto uno striscione eloquente: "Non ci vedi, ma ci siamo", frase da interpretare presumibilmente come segnale della loro assenza domani sugli spalti. Marcus Thuram si è presentato con il classico cuscino da relax in mano. Davide Frattesi, come noto, è partito coi compagni.

