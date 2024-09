"La partita più folle che abbia mai giocato". Così Davide Frattesi, autore del gol decisivo, racconta quell'incredibile Inter-Hellas Verona del 6 gennaio 2024, quando i nerazzurri si imposero per 2-1 in pieno recupero con la zampata del centrocampista, nel corso del film 'Inter, due stelle sul petto' al cinema nei prossimi giorni.

Oltre alle testimonianze veloci di Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Stefan de Vrij, la parola principale spetta all'eroe di quell'Epifania: "Il gol? Sulla traversa di Alessandro Bastoni ho detto: 'Non è possibile, non è l'anno nostro...'. Poi il campo non era bellissimo, ricordo, e allora ho detto: 'Io ci provo'. E lì è scoppiato tutto".

