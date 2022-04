Manca ormai poco al Derby d'Italia e cominciano a schiarirsi le idee in ottica formazione in casa Inter. Inzaghi è fiducioso nel recupero di Brozovic e con il croato in campo può finalmente riproporre la linea mediana a cinque titolare che in campionato manca dal match con il Genoa dello scorso 25 febbario. Dunque, Dumfries e Perisic esterni più la cerniera Barella-Brozovic-Calhanoglu. Nodo da sciogliere in difesa: De Vrij in bilico, si scalda D'Ambrosio. Davanti, invece, si va verso la conferma del duo Lautaro-Dzeko.