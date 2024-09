Nicola Ventola, in onda sui canali social de 'La Fiera del Calcio' durante Viva El Futbol, ha inquadrato la prova dei nerazzurri: "Se ti trovi davanti un'Inter così, è difficile. In questo momento la paragono al City per il modo di giocare, gli spostamenti automatici e naturali. Gioca un grande calcio in Europa. Una partenza mentale e di gioco ha messo l'Atalanta alle corde. La squadra di Gasperini è abituata a giocarsela negli uoo contro uno, venerdì arretrava, attendeva. Poi sui singoli: ma Barella che partita ha fatto? L'Inter va goduta nel presente, gioca un calcio spettacolare. Ha distrutto l'Atalanta. Do i meriti a Inzaghi per come ha fatto crescere la squadra", ha concluso.