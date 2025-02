Filippo Antonelli, General Manager e direttore sportivo del Venezia, si presenta in conferenza stampa per fare il punto sul mercato invernale dei lagunari. Oltre a spiegare la cessione a sorpresa di Joel Pohjanpalo, il dirigente arancioneroverde parla anche dell'infortunio di Filip Stankovic (portiere in prestito dall'Inter) e dell'arrivo al suo posto di Ionut Radu, arrivato a titolo definitivo dal club nerazzurro: "L'operazione Zerbin è stata importante, ringrazio poi l'Inter per l'arrivo di Radu vista l'emergenza - dice in un passaggio della chiacchierata con la stampa -. Chiarisco che Yaremchuk e Shomurodov erano obiettivi, avevamo trovato l'accordo per entrambi, purtroppo gli eventi noti per entrambi, con partite dove hanno fatto gol, hanno fatto cambiare gli scenari per le loro cessioni, ma abbiamo cercato di dare soluzioni al mister. Ringrazio i tifosi per la dimostrazione d'affetto verso la squadra e l'attaccamento. Comprendo che stiano soffrendo, sto soffrendo anche io, ma tutti in società stiamo lavorando per migliorare, per fare meglio. Avevamo detto che volevamo essere competitivi, penso che questo lo siamo stati fino ad oggi, l'obiettivo è ancora alla portata".

Stankovic quanto starà fuori?

"Ad essere ottimisti 2 mesi e mezzo. 10 giorni in più o in meno cambiano poco. Stankovic e Pohjanpalo sono stati i due eventi inaspettati nel mercato. Fila lo seguivamo da tempo ed è arrivato Maric, Stankovic lo abbiamo rimpiazzato con Radu".

