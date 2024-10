Prova a vedere gli aspetti positivi Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Uno di questi è la prova di grande impegno di Gaetano Pio Oristanio, per il quale, nel corso dell'intervista post partita a DAZN, si scomoda anche un paragone con Matias Soulé: "Lui come l'argentino della Roma? Me lo auguro. Ha grandi potenzialità e deve dare continuità, che non ha avuto nel secondo tempo. Ha sempre giocato con poca continuità in passato, ma i ragazzi di qualità vanno messi nelle migliori condizioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!