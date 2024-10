Eusebio Di Francesco medita alcuni cambiamenti anche pesanti di formazione in vista del match di domani del suo Venezia contro l'Atalanta. In conferenza stampa, il tecnico lagunare annuncia in primo luogo la disponibilità di Alfred Duncan: "È pronto per giocare. È un giocatore importante". Poi, arriva l'apertura al debutto da titolare in campionato di Filip Stankovic: "Jesse Joronen è un grandissimo professionista, si allena sempre al massimo. Domani devo decidere, sto facendo delle valutazioni se giocherà o lui o Stankovic".

Di Francesco prosegue: "In futuro sarà possibile vedere Gaetano Pio Oristanio e John Yeboah assieme, ma serve anche equilibrio. Yeboah ha grande spunto e qualità. Il problema è che si è allenato pochissimo con noi, anche per conoscere bene i meccanismi di squadra".

