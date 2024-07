Dalle colonne dell'Algemeen Dagblad, l'ex nazionale olandese Willem van Hanegem ha sottolineato l'importanza di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij per i Paesi Bassi semifinalisti degli Europei: "Li ho sentiti, quelli che prima del torneo dicevano che Dumfries avrebbe dovuto sedersi in panchina. Ma la squadra olandese non può davvero fare a meno di questo ragazzo e non solo perché è stato lui a propiziare il 2-1. E De Vrij ha giocato bene per tutto il torneo, concentrato e tagliente nei duelli”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!