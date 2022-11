La lista degli interisti che parteciperanno al Mondiale in Qatar si allunga con Lautaro Martinez e Joaquin Correa, tra i giocatori selezionati da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina. Che ha annunciato in questi minuti i 26 convocati in un video postato sul profilo Twitter della Seleccion. Nel gruppo dell'Albiceleste c'è anche il romanista Paulo Dybala. L'elenco completo:

Portieri: Emiliano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli.

Difensori: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyth, German Pezzella, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico.