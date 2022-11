Adesso è ufficiale: l'Inter giocherà a Siviglia contro il Betis una gara amichevole per preparare il ritorno in campo il 4 gennaio contro il Napoli. Lo ha annunciato stamattina il club nerazzurro: "Per arrivare pronti all'appuntamento di campionato i nerazzurri scenderanno in campo sabato 17 dicembre alle 18:00 allo Stadio 'Benito Villamarin' di Siviglia contro il Betis. Un'amichevole internazionale di grande prestigio contro una formazione mai affrontata in match ufficiali. Il precedente più recente risale al 2017 quando in agosto Inter e Betis si erano affrontate sempre in amichevole, a Lecce, con la vittoria nerazzurra per 1-0".