E' cominciata ufficialmente l'avventura al Santos di Gabriel Brazao, portiere brasiliano classe 2000, che già lunedì scorso, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, aveva salutato l'Inter con un messaggio pieno di gratitudine. L'ex Cruzeiro, quindi, torna in patria dopo le deludenti esperienze europee, accettando la corte del Peixe a cui si è legato firmando un contratto fino al 31 dicembre 2026. "Grazie di tutto, Inter - le parole dell'estremo difensore -. Il mo ciclo è stato pieno di sogni diventati realtà! Sono grato di aver partecipato alla bellissima storia di uno dei più grandi club del mondo. Posso solo essere grato per l’opportunità e per i grandi momenti che ho vissuto".

BRAZÃO É DO PEIXÃO!



O Santos FC acertou a contratação do goleiro Gabriel Brazão, ex-Inter de Milão. O arqueiro de 23 anos chega ao Peixe com vínculo definitivo válido até o final de 2026. pic.twitter.com/0u2PemRDPl — Santos FC (@SantosFC) February 27, 2024