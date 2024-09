La conferenza stampa dell'antivigilia di Udinese-Inter di Kosta Runjaic comincia con un aggiornamento sulle condizioni di Martin Payero, giocatore che ieri è uscito in barella dalla gara di Coppa Italia contro la Salernitana: "Non sappiamo ancora di preciso quanto sia serio il suo infortunio, ha il piede ancora gonfio: avremo un riscontro preciso a inizio settimana con gli esami strumentali. Chiaramente non sarà a disposizione contro l'Inter e, se tutto andrà bene, potrà tornare a disposizione dopo la pausa per le nazionali. Non ci sarà neanche Giannetti, vedremo se ce la fa col Lecce", le parole del tecnico dei friulani.

A proposito dell'avversario di sabato pomeriggio, l'ex Legia Varsavia ha tessuto le lodi della squadra di Simone Inzaghi: "Non ha punti deboli, i giocatori ruotano molto in campo, anche se non si nota. Sono strutturati fisicamente, hanno molti punti di forza. Ho visto alcune gare della passata stagione, studiando come i ragazzi dovranno disporsi in campo: per me è la squadra più forte della Serie A. Ovviamente non sono ancora al top, ma dovremo dare tutto ciò che abbiamo, vogliamo cercare di dare davanti ai nostri tifosi tutto il nostro meglio, vedremo che insegnamenti trarremo da questa partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!