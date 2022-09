Marcelo Brozovic parteciperà regolarmente alla trasferta di Udine, dove domani l'Inter è attesa dal lunch match della settima giornata di Serie A in casa dell'Udinese. Il centrocampista croato, come appurato da FcInternews.it, ha saltato in via precauzionale solo la partitella finale della rifinitura andata in scena oggi al centro sportivo di Appiano Gentile, ma risulta tra i convocati di Simone Inzaghi.