"Novità su Bremer? No al momento". Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, risponde così alla domanda sul difensore brasiliano nel mirino dell'Inter dopo gli incontri e i contatti di oggi.

La dirigenza granata, in un hotel in centro a Milano (zona Repubblica), ha incontrato Busardò, membro dell'entourage di Bremer. L'Inter resta in pole per lui.