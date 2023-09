Sono ben quattro gli ex giocatori del Verona che fanno parte della rosa del nuovo ct azzurro Luciano Spalletti. Tra questi c'è anche Federico Dimarco, che in riva all'Adige con Ivan Juric ha fatto il passaggio decisivo per la sua maturazione prima di diventare una colonna dell'Inter. Anche Damiano Tommasi, intervistato dal quotidiano L'Arena, mette in rissalto le qualità dell'esterno nerazzurro: "San Siro lo adora. Ha un sinistro incredibile ed è un calciatore di caratura europea. Fu bravo Juric ma il resto l’ha fatto lui a Milano".

