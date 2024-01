Nel corso della conferenza stampa in cui si è presentato ai suoi nuovi tifosi, Tiago Djalò ha spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare la Juve, nonostante il lungo corteggiamento dell'Inter, club con il quale aveva trovato anche un accordo per liberarsi a zero il prossimo giugno: "Ho sentito che la Juventus era la squadra che voleva darmi questa grande opportunità, io sono felice di essere qui in un grande club e con grande storia. Penso di aver fatto bene a firmare con la Juventus", le parole del difensore portoghese. Prima di esprimersi sulla lotta scudetto: "C'è da fare un buon lavoro. Abbiamo un campionato di qualità. Vogliamo vincere e bisogna fare tutto. E' un campionato difficile, è importante giocare bene tutte le partite e penso che abbiamo le qualità per vincere lo scudetto".

