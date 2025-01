Mattinata di riposo, poi un pranzo leggero e adesso, alle 14 ora italiana, l'allenamento diviso tra scarico per chi ha giocato ieri sera e più intenso per chi è rimasto in panchina o è sceso in campo pochi minuti. Questo il programma odierno dell'Inter l'indomani il successo per 2-0 sull'Atalanta nella prima semifinale di Supercoppa italiana.

Le attenzioni sono ovviamente rivolte alle condizioni di Marcus Thuram, rimasto in panchina all'intervallo per un leggero affaticamento muscolare. Lo staff medico, fa sapere Mediaset, si è preso ancora qualche ora e tra stasera o domani deciderà se saranno necessari ulteriori accertamenti per capire le sue condizioni.

