Servono anche i numeri per rendere meglio l'idea sull'impatto di Marcus Thuram nel suo primo anno all'Inter e in Serie A. Con 5 gol e 6 assist, l'attaccante francese finora ha preso parte a 11 reti in Serie A: come ricorda il club nerazzurro, l'unico giocatore che ha fatto meglio nelle prime 15 presenze con l’Inter, da quando viene raccolto questo dato nella competizione, è stato Diego Milito (13 nel 2009/10).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!