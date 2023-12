L'allievo sfida di nuovo il maestro, questa volta con l'intenzione di superarlo, almeno in classifica. Questo l'obiettivo di Thiago Motta, tecnico del Bologna, che domenica, allo stadio 'Renato Dall'Ar'a, incrocerà il suo destino con la Roma di José Mourinho, suo condottiero ai tempi dell'Inter: "E' stato e continua a essere un grandissimo allenatore - le parole dell'italo-brasiliano in conferenza stampa -. Non credo nella fortuna, lui ha meritato tutto quello che ha ottenuto fino ad adesso, lavorando tantissimo. Non ha giocato ad alti livelli, per questo la sua carriera è ancora più importante. Nutro grande rispetto e ammirazione nei suoi confronti e gli vorro bene per sempre. Gli auguro grande fortuna, lui lo sa. Ma spero non abbia fortuna contro di noi domenica".

La Roma aprirà il tour de force dei rossoblu, che mercoledì saranno a San Siro per sfidare l'Inter in Coppa Italia, mentre sabato 23 ospiteranno l'Atalanta: "Testa alla Roma, tutto il resto arriverà", ha tagliato corto l'ex PSG.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!