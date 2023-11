Nella sua esperienza da direttore sportivo dell'Ascoli risalente alla stagione 2018-2019, Antonio Tesoro ha avuto modo di portare in bianconero Davide Frattesi, oggi centrocampista dell'Inter. E intervistato da Sportitalia.com, lo stesso Tesoro rende ufficiale il 'debole' che Frattesi ha sempre nutrito per i nerazzurri: "Frattesi all'Inter diventerà sempre più un titolare vero e proprio. E' un giocatore forte, di rendimento, di personalità e con grande continuità. Ha la sfortuna di giocare nella squadra con il centrocampo più forte d'Italia, ma lui non è da meno a nessuno. L'attaccamento all'Inter? Non voglio parlare per lui, ma ricordo che oltre ad avere una simpatia per la Roma, squadra in cui è cresciuto e della sua città, ha sempre simpatizzato molto per l'Inter. Me ne parlava quando discutevamo di calcio o guardavamo le partite".

Tesoro parla poi della corsa al campionato: "Per me l'Inter è ampiamente favorita, sta dando delle risposte molto convincenti. E' una squadra che si sta imponendo sulle altre, con un organico importante. La campagna acquisti si sta rivelando azzeccata: alcuni acquisti come Marcus Thuram e Frattesi stanno avendo un impatto importante. L'anti-Inter? La Juventus, che ha il grande vantaggio di non giocare le coppe e può concentrarsi durante la settimana soltanto sulla Serie A".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!