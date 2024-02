Oltre a Yann Sommer che oggi non si è allenato per qualche linea di febbre (RILEGGI QUI), ci sono altri tre giocatori che hanno svolto terapie e lavoro personalizzato per continuare il recupero dai rispettivi infortuni. A Francesco Acerbi e Juan Cuadrado, che si sono allenati a parte, si è aggiunto nelle ultime ore anche Marcus Thuram: il francese si è sottoposto alle terapie dopo aver rimediato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra nel match contro l'Atletico Madrid. Tutto ok per il resto della squadra.

