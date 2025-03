Intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro l'Uzbekistan, gara che arriva dopo la vittoria ottenuta contro gli Emirati Arabi e che può consegnare all'Iran l'accesso alla Coppa del Mondo 2026, il ct Amir Ghalenoei ha parlato anche dell'attaccante dell'Inter, Mehdi Taremi, rimasto in panchina per tutto il corso del match contro gli Al-Abyad. "La salute del giocatore è per noi più importante di ogni altra cosa", ha esordito.

"Taremi ha un infortunio su cui sta lavorando lo staff medico e stasera valuteremo se domani potrà giocare o meno. Avremmo potuto utilizzarlo contro Gli Emirati Arabi, ma dopo la mia valutazione, insieme a quello dello staff tecnico, abbiamo deciso di non farlo giocare" ha concluso il ct dell'Iran che apre alla possibilità di lasciare a riposo ancora una volta il 99 di Inzaghi.

