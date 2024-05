Semifinale scudetto per l'Inter Primavera di Cristian Chivu che, dopo aver concluso la regular season da capolista, affronta la quinta classificata: il Sassuolo. Prima del fischio d'inizio, il responsabile del settore giovanile, Massimo Tarantino ha presentato la gara a Sportitalia: "Dopo una bellissima regular season abbiamo bisogno di fare questa semifinale cercando di fare bene come abbiamo fatto in tutto il campionato. Siamo fieri del percorso fatto dai ragazzi e oggi siamo qui a giocarci questa semifinale con grande piacere e con l'idea di poter fare bene".

Bilancio sulla stagione del settore giovanile dell'Inter:

"Sono contento per il lavoro che siamo riusciti a fare. Sono contento dell'ambiente, di tutto il supporto avuto in questo mio primo anno. L’Inter è una grande azienda e mi ha messo nelle condizioni migliori di poter lavorare e i risultati degli ultimi anni dimostrano che c'è una base importante. Ci siamo sfidati sulla parte sportiva e direi che tutte le squadre hanno risposto bene e siamo qui a giocarcela".

Ha pensato alle strategie con la nuova proprietà?

"Noi adesso dobbiamo ancora finire la stagione e al momento siamo concentrati su questo. Marotta in questi giorni si è espresso a proposito del cambio di proprietà, ci ha rassicurati. Ci ha detto di continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, di finire bene questa stagione e programmare al meglio l'altra. Per il resto credo che non ci siano grandi parole da dire".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!