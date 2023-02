Quanto deciso in Spagna a proposito del tema Super Leahue non avrà riflessi particolari sulla situazione attuale. E’ questo il pensiero della UEFA in merito alla pronuncia odierna del Tribunale provinciale di Madrid, che ha stabilito il divieto di sanzioni da parte della Federcalcio europea e della FIFA nei confronti dei club coinvolti nel progetto. La UEFA sottolinea che "questa decisione riconosce l’importanza primaria del procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in Lussemburgo.